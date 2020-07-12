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Форвард Селезнев реализовал два пенальти в матче чемпионата Турции

Форвард Селезнев реализовал два пенальти в матче чемпионата Турции

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КИЕВ. 12 июля. УНН. Украинский форвард турецкого "Бурсаспором" Евгений Селезнев отметился дублем в матче 33-го тура второго по силе чемпионата Турции, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

В противостоянии с “Менеменспором” украинец дважды разводил по разным углам мяч и голкипера при ударах с пенальти. Однако его коллектив потерял выигрыш — 2:2.

Из-за потери очков “Бурсаспор” оказался на 5-й строчке за один тур до завершения чемпионата. Первые две команды первенства получат прямые путевки в высший дивизион футбола Турции, а 3, 4, 5, 6 команды проведут между собой плей-офф.

Стоит отметить, что в 25 матчах текущего сезона чемпионата украинец забил 10 голов, три из них с пенальти.

Украинские Национальные Новости

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