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Форвард Селезньов реалізував два пенальті в матчі чемпіонату Туреччини

Форвард Селезньов реалізував два пенальті в матчі чемпіонату Туреччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Український форвард турецького "Бурсаспора" Євген Селезньов відзначився дублем у матчі 33-го туру другого за силою чемпіонату Туреччини, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.

У протистоянні з “Менеменспором” українець двічі розводив по різних кутах м’яч і голкіпера при ударах з пенальті. Проте його колектив втратив виграш — 2:2.

Через втрату очок “Бурсаспор” опинився на 5-й сходинці за один тур до завершення чемпіонату. Перші дві команди першості отримають прямі путівки до вищого дивізіону футболу Туреччини, а 3, 4, 5, 6 команди проведуть між собою плей-офф.

Варто зазначити, що в 25 матчах поточного сезону чемпіонату українець забив 10 голів, три з них із пенальті.

Українські Національні Новини

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