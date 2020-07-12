Форвард Селезньов реалізував два пенальті в матчі чемпіонату Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Український форвард турецького "Бурсаспора" Євген Селезньов відзначився дублем у матчі 33-го туру другого за силою чемпіонату Туреччини, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
У протистоянні з “Менеменспором” українець двічі розводив по різних кутах м’яч і голкіпера при ударах з пенальті. Проте його колектив втратив виграш — 2:2.
Через втрату очок “Бурсаспор” опинився на 5-й сходинці за один тур до завершення чемпіонату. Перші дві команди першості отримають прямі путівки до вищого дивізіону футболу Туреччини, а 3, 4, 5, 6 команди проведуть між собою плей-офф.
Варто зазначити, що в 25 матчах поточного сезону чемпіонату українець забив 10 голів, три з них із пенальті.