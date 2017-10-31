Формат Восточного партнерства хотят пересмотреть

По его словам, нужно отходить от искусственного ускорения или, наоборот, замедления темпов евросближения: "Каждая страна должна сама определяться, с какой скоростью будет получать Соглашение об Ассоциации с ЕС".

Со своей стороны, Евросоюз готов оказывать финансовую, институциональную и политическую поддержку тем странам, которые хотят быстрее продвигаться, отметил Дариуш Росати.

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Как отметил сопредседатель Евронест, "в качестве рекомендаций мы предлагаем обновить структуру сотрудничества в Восточном партнерстве. Думаю, это будет новый формат усиленного и расширенного сотрудничества, который позволит странам, у которых больше амбиций и которые хотят пойти дальше, получить больше поддержки. Я не исключаю, если это примуть, возможно создание трастового фонда".

Не исключено, что такой подход будет способствовать увеличению инвестиционных поступлений в страны Восточного партнерства.

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