Формат Восточного партнерства хотят пересмотреть
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Парламентская Ассамблея Евронест на саммите Восточного партнерства будет рекомендовать обновить структуру партнерства. Об этом во время пленарного заседания VI сессии заявил вице-президент ПА Евронест Дариуш Росати, передает УНН.
По его словам, нужно отходить от искусственного ускорения или, наоборот, замедления темпов евросближения: "Каждая страна должна сама определяться, с какой скоростью будет получать Соглашение об Ассоциации с ЕС".
Со своей стороны, Евросоюз готов оказывать финансовую, институциональную и политическую поддержку тем странам, которые хотят быстрее продвигаться, отметил Дариуш Росати.
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Как отметил сопредседатель Евронест, "в качестве рекомендаций мы предлагаем обновить структуру сотрудничества в Восточном партнерстве. Думаю, это будет новый формат усиленного и расширенного сотрудничества, который позволит странам, у которых больше амбиций и которые хотят пойти дальше, получить больше поддержки. Я не исключаю, если это примуть, возможно создание трастового фонда".
Не исключено, что такой подход будет способствовать увеличению инвестиционных поступлений в страны Восточного партнерства.
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