Формат Східного партнерства хочуть переглянути
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Парламентська Асамблея Євронест на саміті Східного партнерства рекомендуватиме оновити структуру партнерства. Про це під час пленарного засідання VI сесії заявив віце-президент ПА Євронест Даріуш Росаті, передає УНН.
За його словами, потрібно відходити від штучного прискорення або, навпаки, уповільнення темпів єврозближення: "Кожна країна має сама визначатися, з якою швидкістю набуватиме Угоду про Асоціацію з ЄС".
Зі свого боку, Євросоюз готовий надавати фінансову, інституційну і політичну підтримку тим країнам, які хочуть швидше просуватися, зазначив Даріуш Росаті.
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Як наголосив співголова Євронест, "в якості рекомендацій ми пропонуємо оновити структуру співробітництва у Східному партнерстві. Гадаю, це буде новий формат посиленої і розширеної співпраці, який дозволить країнам, які мають більше амбіцій та хочуть піти далі, отримати більше пітримки. Я не виключаю, якщо це буде ухвалено, можливим є створення трастового фонду".
Не виключено, що такий підхід сприятиме збільшенню інвестиційних надходжень до країн Східного партнерства.
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