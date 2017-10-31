Формат Східного партнерства хочуть переглянути

За його словами, потрібно відходити від штучного прискорення або, навпаки, уповільнення темпів єврозближення: "Кожна країна має сама визначатися, з якою швидкістю набуватиме Угоду про Асоціацію з ЄС".

Зі свого боку, Євросоюз готовий надавати фінансову, інституційну і політичну підтримку тим країнам, які хочуть швидше просуватися, зазначив Даріуш Росаті.

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Як наголосив співголова Євронест, "в якості рекомендацій ми пропонуємо оновити структуру співробітництва у Східному партнерстві. Гадаю, це буде новий формат посиленої і розширеної співпраці, який дозволить країнам, які мають більше амбіцій та хочуть піти далі, отримати більше пітримки. Я не виключаю, якщо це буде ухвалено, можливим є створення трастового фонду".

Не виключено, що такий підхід сприятиме збільшенню інвестиційних надходжень до країн Східного партнерства.

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