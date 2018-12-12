"К сожалению, нам не удалось провести этот матч в Харькове. Затем появилась возможность сыграть в Киеве, за что хочу искренне поблагодарить городу и местные власти, а также ФК" Динамо "и его президента. Думаю, то, что происходит сейчас - в нашей стране впервые. мы проводим домашний поединок Лиги чемпионов на стадионе своего главного соперника. Раньше такого не происходило. Знаю, что президент "Динамо" первым поднял руку и сказал, что мы можем здесь играть. на мой взгляд, этим мы показываем, насколько большой украинский народ. Футбол - место для мира. Сейчас в стране произош аються разные вещи: запреты и военное положение. А мы доказываем, что наша страна и наши люди очень благосердечни. Нужен только мир ", - начал португалец.

О слабых местах команды: "В таком сложном турнире против лучших клубов Европы определенные слабые места нашей команды выходили на первый план. Соперникам удавалось противостоять нашей игре. Пытаемся скорректировать ошибки, работаем над тем, чтобы играть в обороне на" ноль ". Так, в некоторых матчах Лиги чемпионов нам забили больше, чем я того хотел бы. Мы всегда стараемся не пропустить, постараемся и на этот раз ».

Также специалист добавил, что "в футболе нет ничего невозможного, а все игроки будут супермотивованимы".

Добавим, что игра состоится сегодня на НСК "Олимпийский" в 22:00