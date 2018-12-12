Фонсека перед грою з "Ліоном" назвав великим український народ

"Нажаль, нам не вдалося провести цей матч в Харкові. Потім з'явилася можливість зіграти в Києві, за що хочу щиро подякувати місту і місцева влада, а також ФК "Динамо" і його президента. Думаю, те, що відбувається зараз - в нашій країні вперше. Ми проводимо домашній поєдинок Ліги чемпіонів на стадіоні свого головного суперника. Раніше такого не відбувалося. Знаю, що президент "Динамо" першим підняв руку і сказав, що ми можемо тут грати. На мій погляд, цим ми показуємо, наскільки великий український народ. Футбол - місце для світу. Зараз в країні відбуваються різні речі: заборони і військовий стан. А ми доводимо, що наша країна і наші люди дуже благосердечні. Потрібен тільки мир", - розпочав португалець.

Про слабкі місця команди: "в такому складному турнірі проти найкращих клубів Європи певні слабкі місця нашої команди виходили на перший план. Суперникам вдавалося протистояти нашій грі. Намагаємося скорегувати помилки, працюємо над тим, щоб грати в обороні на "нуль". Так, в деяких матчах Ліги чемпіонів нам забили більше, ніж я того бажав би. Ми завжди прагнемо не пропустити, постараємося і на цей раз".

Також фахівець додав, що "у футболі немає нічого неможливого, а всі гравці будуть супермотивованими".

Додамо, що гра відбудеться сьогодні на НСК "Олімпійський" о 22:00