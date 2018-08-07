Фонд гарантирования продал за 145 млн грн активы ликвидируемых банков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал активы ликвидируемых банков за 145 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение ФГВФЛ.
"В течение прошлой недели состоялась продажа активов 25 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 144,94 млн грн", - сказано в сообщении.
Из них на сумму 39,71 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 104,94 млн грн - по реализации основных средств банков (преимущественно недвижимое имущество на сумму 102,24 млн грн). Кроме того, 0,20 млн грн получено от продажи имущества банков, 0,07 млн грн - от продажи других активов (картин, монет и т.п.).
На этой неделе запланирована продажа активов банков на общую сумму 6,88 млрд грн.
Из них на сумму 5 млрд грн выставлены права требования по кредитам, и на сумму около 1,15 млрд грн - недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 713 млн грн.
Напомним, мошенники по поддельным документам пытались получить в банке-агенте деньги другого лица, подлежащие гарантированному возмещению за счет Фонда гарантирования вкладов физических лиц.