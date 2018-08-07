Фонд гарантування продав за 145 млн грн активи банків, що ліквідуються
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Минулого тижня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав активи банків, що ліквідуються, за 145 млн грн, передає УНН з посиланням на повідомлення ФГВФО.
“Протягом минулого тижня відбувся продаж активів 25 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 144, 94 млн грн”, — сказано у повідомленні.
Із них на суму 39,71 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 104,94 млн грн — з реалізації основних засобів банків (переважно нерухоме майно на суму 102,24 млн грн). Крім того, 0,20 млн грн отримано від продажу майна банків, 0,07 млн грн — від продажу інших активів (картин, монет тощо).
Цього тижня запланований продаж активів банків на загальну суму 6,88 млрд грн.
Із них на суму 5 млрд грн виставлено права вимоги за кредитами, та на суму близько 1,15 млрд грн — нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 713 млн грн.
Нагадаємо, шахраї за підробними документами намагалися отримати в банку-агенті гроші іншої особи, які підлягають гарантованому відшкодуванню за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.