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Фонд гарантування продав за 145 млн грн активи банків, що ліквідуються

Фонд гарантування продав за 145 млн грн активи банків, що ліквідуються

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Минулого тижня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав активи банків, що ліквідуються, за 145 млн грн, передає УНН з посиланням на повідомлення ФГВФО.

“Протягом минулого тижня відбувся продаж активів 25 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 144, 94 млн грн”, — сказано у повідомленні.

Із них на суму 39,71 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 104,94 млн грн — з реалізації основних засобів банків (переважно нерухоме майно на суму 102,24 млн грн). Крім того, 0,20 млн грн отримано від продажу майна банків, 0,07 млн грн — від продажу інших активів (картин, монет тощо).

Цього тижня запланований продаж активів банків на загальну суму 6,88 млрд грн.

Із них на суму 5 млрд грн ­ виставлено права вимоги за кредитами, та на суму близько 1,15 млрд грн — нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 713 млн грн.

Нагадаємо, шахраї за підробними документами намагалися отримати в банку-агенті гроші іншої особи, які підлягають гарантованому відшкодуванню за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Українські Національні Новини

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