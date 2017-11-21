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Фонд гарантирования вкладов физлиц является банкротом - эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Фонд гарантирования вкладов физлиц – это банкрот, существующий на деньги налогоплательщиков. Об этом сообщил бывший заместитель главы НБУ и экс-руководитель Фонда гарантирования вкладов Борис Марков, передает УНН со ссылкой на Gazeta.ua.

По его словам, в этом году ФГВФЛ собрал с ликвидированных банков 5 млрд грн, при том что государству он должен больше 80 млрд грн.

“Фактически его государство удерживает. Она удерживает его за счет каких-то мифических денег. Это два военных бюджета, которые мы фактически вложили в этот финансовый кризис, и все вроде нормально. Но это не так”, — сказал Б.Марков.

Кроме того, он добавил, что украинский бизнес потерял в ликвидированных банках около 400 млрд грн.

И при этом Верховная Рада, и в частности банковский комитет, не сделали ничего, чтобы изменить плачевную ситуацию касательно ФГВФЛ, отметил Б.Марков.

“Были банковские слушания в ВР по этому вопросу, и никаких результатов, никаких последствий. Зато продвигаются законопроекты об узаконивании сугубо преступных схем хищения денег и мошенничества через Форекс, через криптовалюты, путем предоставления гарантий кооперативным банкам и другим структурам. Не нужно этого делать. Надо урегулировать те насущные вопросы, обеспечивающие стабильность национальной валюты, которые привели к наказанию тех, кто разворовывает банки”, — добавил он.

Напомним, по словам юриста Д.Бялика, сегодня ФГВФЛ не несет ответственности за нарушение прав людей.

Так, к примеру, вкладчики банка “Михайловский” до сих пор не могут забрать свои средства из ФГВФЛ. А учитывая курсовую разницу, на каждом из них Фонд уже заработал до 500 долларов США.

Как сообщал УНН, против уполномоченных лиц ФГВФЛ — ликвидаторов банка “Михайловский” открыто уголовное производство по факту мошенничества. Они подозреваются в незаконном сборе средств с должников банка.

“Следствием установлено, что должностные лица временной администрации ПАО “Банк Михайловский” во время ликвидационной процедуры по предварительному сговору осуществляют мошеннические действия в отношении должников банка в договорных обязательствах, выдвигая им неправомерные требования по уплате платежей по кредитным договорам, не имея при этом права кредитора в связи с уступкой права требования по этим обязательствам другому (новому) кредитору — ООО “Финансовая компания “Фагор”.

В результате этих действий ООО “Финансовой компании „Фагор“, а также введенным в заблуждение физическим лицам (сторонам в первичных обязательствам) нанесен ущерб”, — говорится в материалах следствия.

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