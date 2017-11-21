Фонд гарантування вкладів фізосіб є банкрутом - експерт

За його словами, цього року ФГВФО зібрав з ліквідованих банків 5 млрд грн, при тому що державі він повинен більше 80 млрд грн.

"Фактично його держава утримує. Вона утримує його за рахунок якихось міфічних грошей. Це два військових бюджети, які ми фактично вклали в цю фінансову кризу, і все начебто нормально. Але це не так", - сказав Б.Марков.

Крім того, він додав, що український бізнес втратив у ліквідованих банках близько 400 млрд грн.

І при цьому Верховна Рада, і зокрема банківський комітет, не зробили нічого, щоб змінити плачевну ситуацію щодо ФГВФО, зазначив Б.Марков.

"Були банківські слухання у ВР з цього питання, і ніяких результатів, ніяких наслідків. Зате просуваються законопроекти про узаконення суто злочинних схем розкрадання грошей і шахрайства через Форекс, через криптовалюти, шляхом надання гарантій кооперативним банкам і іншим структурам. Не треба цього робити. Треба врегулювати ті нагальні питання, що забезпечують стабільність національної валюти, які привели до покарання тих, хто розкрадає банки", - додав він.

Нагадаємо, за словами юриста Д.Бяліка, сьогодні ФГВФО не несе відповідальності за порушення прав людей.

Так, наприклад, вкладники банку "Михайлівський" досі не можуть забрати свої кошти з ФГВФО. А з огляду на курсову різницю, на кожному з них Фонд уже заробив до 500 доларів США.

Як повідомляв УНН, проти уповноважених осіб ФГВФО - ліквідаторів банку "Михайлівський" відкрито кримінальне провадження за фактом шахрайства. Вони підозрюються в незаконному зборі коштів з боржників банку.

"Слідством встановлено, що посадові особи тимчасової адміністрації ПАТ "Банк Михайлівський" під час ліквідаційної процедури за попередньою змовою здійснюють шахрайські дії стосовно боржників банку в договірних зобов'язаннях, висуваючи їм неправомірні вимоги щодо сплати платежів за кредитними договорами, не маючи при цьому права кредитора у зв'язку з поступкою права вимоги за цими зобов'язаннями іншому (новому) кредитору - ТОВ "Фінансова компанія "Фагор".

У результаті цих дій ТОВ "Фінансової компанії "Фагор", а також введенням в оману фізичним особам (сторонам в первинних зобов'язаннями) завдано збитків", - йдеться в матеріалах слідства.