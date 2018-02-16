Фонд госимущества выставил на продажу активы Нацбанка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Фонд государственного имущества начал приватизацию непрофильных активов Национального банка Украины. Об этом сообщил руководитель Фонда Виталий Трубаров в Facebook, передает УНН.
“Фонд государственного имущества начал приватизацию непрофильных активов Национального банка Украины”, — рассказал он.
По словам Трубарова, первым объектом станет горный оздоровительный комплекс “Прикарпатье” в Яремче с начальной стоимостью 51,9 млн гривен.
“Кроме уплаченных средств, инвестор в течение одного года должен завершить строительство и ввести комплекс в эксплуатацию, соблюдать требования экологической безопасности и использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением”, — подчеркнул руководитель ФГИУ.
Он также добавил, что конечный срок принятия заявок на участие в аукционе 12 марта.
Напомним, ФГИУ определил перечень объектов большой приватизации, подлежащих подготовке к продаже в 2018 году.