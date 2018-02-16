Фонд держмайна виставив на продаж активи Нацбанку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Фонд державного майна розпочав приватизацію непрофільних активів Національного банку України. Про це повідомив керівник Фонду Віталій Трубаров у Facebook, передає УНН.
“Фонд державного майна розпочав приватизацію непрофільних активів Національного банку України”, — розповів він.
За словами Трубарова, першим об’єктом стане гірський оздоровчий комплекс “Прикарпаття” у місті Яремче з початковою вартістю 51,9 млн гривень.
"Окрім сплачених коштів, інвестор протягом одного року має завершити будівництво та ввести комплекс в експлуатацію, дотримуватися вимог екологічної безпеки та використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення",- наголосив керівник ФДМУ.
Він також додав, що кінцевий термін прийняття заявок на участь в аукціоні 12 березня.
Нагадаємо, ФДМУ визначив перелік об’єктів великої приватизації, що підлягають підготовці до продажу в 2018 році.