ФК "Звезда" подписал бразильского полузащитника

Б.Соуза в Кропивницком находится еще с сентября прошлого года, и успел не только поиграть в товарищеских играх за первую команду, но и отличиться забитыми мячами. Но контракт перспективный бразильский футболист и украинский клуб подписали только в январе.

"Я очень доволен тем, что присоединился к "Звезде". Для меня большая честь будет играть в этом клубе, в элите украинского футбола. Я хочу прогрессировать вместе с командой, хочу показывать наилучшую игру, которая будет нравиться всем болельщикам", - отметил новичок "Звезды".

Отмечается, что последним клубом 19-летнего бразильского полузащитника был "Собрадино" (Бразилия).

Напомним, что в составе «Звезды» уже выступает двое испанцев Фернандес Лопес Айтор и Экиса Имасу Борха, аргентинец Перейра Федерико Эрнан и нападающий из Коста-Рики Мойя Агилар.