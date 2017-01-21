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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ФК "Звезда" подписал бразильского полузащитника

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 января. УНН. Состав Кропивницкой "Звезды" пополнился бразильским легионером Бруно Виейра де Соуза, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Звезды".

Б.Соуза в Кропивницком находится еще с сентября прошлого года, и успел не только поиграть в товарищеских играх за первую команду, но и отличиться забитыми мячами. Но контракт перспективный бразильский футболист и украинский клуб подписали только в январе.

"Я очень доволен тем, что присоединился к "Звезде". Для меня большая честь будет играть в этом клубе, в элите украинского футбола. Я хочу прогрессировать вместе с командой, хочу показывать наилучшую игру, которая будет нравиться всем болельщикам", - отметил новичок "Звезды".

Отмечается, что последним клубом 19-летнего бразильского полузащитника был "Собрадино" (Бразилия).

Напомним, что в составе «Звезды» уже выступает двое испанцев Фернандес Лопес Айтор и Экиса Имасу Борха, аргентинец Перейра Федерико Эрнан и нападающий из Коста-Рики Мойя Агилар.

Украинские Национальные Новости

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