ФК "Зірка" підписав бразильського півзахисника
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Склад кропивницької “Зірки” поповнився бразильським легіонером Бруно Вієйра де Соузою, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Зірки”.
Б.Соуза в Кропивницькому перебуває ще з вересня минулого року, і встиг не тільки пограти у товариських іграх за першу команду, але й відзначитися забитими м’ячами. Та контракт перспективний бразильський футболіст та український клуб підписали лише в січні.
“Я дуже задоволений від того, що приєднався до „Зірки“. Для мене великою честю буде грати в цьому клубі, в еліті українського футболу. Я хочу прогресувати разом з командою, хочу показувати якнайкращу гру, яка буде подобатися усім уболівальникам”, — зазначив новачок “Зірки”.
Зазначається, що останнім клубом 19-річного бразильського півзахисника був “Собрадіно” (Бразилія).
Нагадаємо, що у складі “Зірки” вже виступає двоє іспанців Фернандес Лопес Айтор і Екіса Імас Борха, аргентинець Перейра Федеріко Ернан та нападник з Коста-Ріки Мойя Агілар.