ФК "Рома" перед матчем с "Шахтером" завоевал победу в Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Римская "Рома" в рамках матча 26-го тура чемпионата Италии (Серия А) принимала "Дженоа", передает корреспондент УНН.
Что известно
Встреча, которая состоялась на "Олимпийском стадионе" в Риме, оказалась победной для хозяев 1:0.
Детали
Маттиа Дестро проверил на бдительность голкипера "волков" на 13 минуте - Лопес был на месте. В середине тайма высокая подача с углового от Пеллегрини конвертировалась в точный удар головой Джанлука Манчини.
В целом "Рома" имела преимущество во владении мячом (58 процентов), по ударам (18:7) и по угловым (7:1) и праздновала выигрыш - 1:0.
Отметим, что "Рома" набрала 50 очков и вышла на четвертое место в турнирной таблице.
Стоит напомнить
Первая игра 1/8 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Шахтером" пройдет 11-го марта в 22:00.