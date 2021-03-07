ФК "Рома" перед матчем з "Шахтарем" завоював перемогу в Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Римська "Рома" в рамках матчу 26-го туру чемпіонату Італії (Серія А) приймала "Дженоа", передає кореспондент УНН.
Що відомо
Зустріч, яка відбулася на "Олімпійському стадіоні" в Римі, виявилася переможною для господарів –1:0.
Деталі
Маттіа Дестро перевірив на пильність голкіпера "вовків" на 13 хвилині – Лопес був на місці. В середині тайму висока подача з кутового від Пеллегріні конвертувалася в точний удар головою Джанлукі Манчіні.
Загалом "Рома" мала перевагу у володінні м'ячем (58 відсотків), за ударами (18:7) та за кутовими (7:1) та святкувала виграш – 1:0.
Відзначимо, що "Рома" набрала 50 очок та вийшла на четверте місце в турнірній таблиці.
Варто нагадати
Перша гра 1/8 фіналу Ліги Європи між "Ромою" та "Шахтарем" пройде 11-го березня о 22:00.