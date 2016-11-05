ФК "Олимпик" победил "Звезду" и вышел на четвертое место УПЛ

Перед свистком на перерыв хозяева поля, неожиданно вышли вперед. Мяч в ворота гостей влетел после удара Артема Фаворова - 1: 0. Именно с таким счетом команды ушли на перерыв.

Однако определяющей частью матча оказалась вторая. На 77-й минуте "олимпийцы" сравняли счет: Максим Драченко мощно выстрелил со штрафного - Евгений Паст отбил мяч, но первым на добивание успел Кирилл Петров, который и отправил мяч в верхний ближний угол - 1: 1. Через четыре минуты дончане забили победный гол. Антон Поступаленко потрясающе пробил с дальней дистанции - мяч от рук Паста влетел в ворота - 1: 2.

Отметим, что статистические показатели подтвердили не случайность победы подопечных Романа Санжара: они больше владели мячом (56/44 процента) и четыре раза (против двух) попали в створ ворот оппонента.

Напомним, что в следующем туре "Звезда" встретится с соседом турнирной таблице "Волынью", а "Олимпик" будет принимать "Черноморец".