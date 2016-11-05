ФК "Олімпік" переміг "Зірку" та вийшов на четверте місце УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У 14 турі української Прем'єр-ліги "Зірка" з Кропивницького зазнала домашньої поразки від донецького "Олімпіку" 1:2, передає УНН з посиланням на прес-службу "Олімпіку".
Перед свистком на перерву господарі поля, несподівано вийшли вперед. М'яч у ворота гостей влетів після удару Артема Фаворова - 1:0. Саме з таким рахунком команди пішли на перерву.
Проте визначальною частиною матчу виявилася друга. На 77-й хвилині "олімпійці" зрівняли рахунок: Максим Драченко потужно вистрілив зі штрафного - Євген Паст відбив м'яч, але першим на добивання встиг Кирило Петров, який і відправив м'яч у верхній ближній кут - 1:1. Через чотири хвилини донеччани забили переможний гол. Антон Поступаленко приголомшливо пробив з дальньої дистанції - м'яч від рук Паста влетів у ворота - 1:2.
Відзначимо, що статистичні показники підтвердили не випадковість перемоги підопічних Романа Санжара: вони більше володіли м’ячем (56/44 відсотки) і чотири рази (проти двох) поцілили у площину воріт опонента.
Нагадаємо, що у наступному турі "Зірка" зустрінеться із сусідом турнірної таблиці "Волинню", а "Олімпік" прийматиме "Чорноморець".