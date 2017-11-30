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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 38257 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 50653 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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ФК "Нант" минимально победил действующего чемпиона Франции

ФК "Нант" минимально победил действующего чемпиона Франции

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. В центральном противостоянии французской Лиги 1 в гости к "Нанта" пожаловал действующий чемпион страны "Монако", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Единственный гол во встрече был забит лишь в дополнительное время. Розыгрыш штрафного закончился точным дальним ударом в нижний угол в исполнении бразильского защитника "канареек" Лимы - 1: 0.

Таким образом, "монегаски" потерпели второе поражение подряд в чемпионате и с 29 очками занимают 4-ю строчку.

Отметим, что "Нант" получил 8 победу в чемпионате и с 26 очками идет 5-м. "Канарейки" забили лишь 14 голов во французском первенстве и имеют один из худших показателей чемпионата в этом компоненте.

Другие результаты тура:

"Анже" - "Ренн" 1:2;

"Генгам" - "Монпелье" 0:0;

"Лион" - "Лилль" 1:2;

"Мец" - "Марсель" 0:3;

"Тулуза" - "Ницца" 1:2.

Напомним, что летом "Нант" возглавил итальянец Клаудио Раньери , который во главе "Лестера" выигрывал АПЛ.

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