ФК "Нант" минимально победил действующего чемпиона Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В центральном противостоянии французской Лиги 1 в гости к "Нанта" пожаловал действующий чемпион страны "Монако", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Единственный гол во встрече был забит лишь в дополнительное время. Розыгрыш штрафного закончился точным дальним ударом в нижний угол в исполнении бразильского защитника "канареек" Лимы - 1: 0.
Таким образом, "монегаски" потерпели второе поражение подряд в чемпионате и с 29 очками занимают 4-ю строчку.
Отметим, что "Нант" получил 8 победу в чемпионате и с 26 очками идет 5-м. "Канарейки" забили лишь 14 голов во французском первенстве и имеют один из худших показателей чемпионата в этом компоненте.
Другие результаты тура:
"Анже" - "Ренн" 1:2;
"Генгам" - "Монпелье" 0:0;
"Лион" - "Лилль" 1:2;
"Мец" - "Марсель" 0:3;
"Тулуза" - "Ницца" 1:2.
Напомним, что летом "Нант" возглавил итальянец Клаудио Раньери , который во главе "Лестера" выигрывал АПЛ.