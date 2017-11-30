ФК "Нант" мінімально переміг чинного чемпіона Франції

Єдиний гол у зустрічі був забитий лише в додатковий час. Розіграш штрафного закінчився точним дальнім ударом в нижній кут у виконанні бразильського захисника "канарок" Ліми – 1:0.

Таким чином, "монегаски" зазнали другої поспіль поразки в чемпіонаті і з 29 очками посідають 4-й рядок.

Відзначимо, що "Нант" здобув 8 звитягу в чемпіонаті і з 26 очками йде 5-м. "Канарки" забили лише 14 голів у французькій першості та мають один із найгірших показників чемпіонату в цьому компоненті.

Інші результати туру:

"Анже" – "Ренн" 1:2;

"Генгам" – "Монпельє" 0:0;

"Ліон" – "Лілль" 1:2;

"Мец" – "Марсель" 0:3;

"Тулуза" – "Ніцца" 1:2.

Нагадаємо, що влітку "Нант" очолив італієць Клаудіо Раньєрі, який на чолі "Лестера" вигравав АПЛ.