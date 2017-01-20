ФК "Днепр" объявил четырех будущих спарринг-партнеров
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Определился календарь контрольных матчей "Днепра" на тренировочно-учебном сборе в Турции, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу команды из Днепра.
Ближайший поединок команда Дмитрия Михайленко проведет 23 января против загребского "Динамо". Уже 25 января днепряне сыграют с "Хайдук", 28 января - с тбилисским "Динамо", а на следующий день - с клубом "Работнички".
Стоит отметить, что первый контрольный матч на сборе в Турции "Днепр" уже провел. Соперник азербайджанский "Шамкир", который не входит в число элитных клубов своей страны, уступил украинцам 0:2. За "Днепр" забил Кочергин и Когут.
Напомним, что после первой части УПЛ "Днепр" с 12 очками занимает 10 строчку турнирной таблицы.
Как сообщал УНН, "Заря" проведет девять контрольных поединков на зимних сборах в Турции.