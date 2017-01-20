ФК "Дніпро" оголосив чотирьох майбутніх спаринг-партнерів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Визначився календар контрольних матчів "Дніпра" на тренувально-навчальному зборі в Туреччині, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу команди з Дніпра.
Найближчий поєдинок команда Дмитра Михайленка проведе 23 січня проти загребського "Динамо". Вже 25 січня дніпряни зіграють з "Хайдуком", 28 січня - з тбіліським "Динамо", а на наступний день - з клубом "Работнічки".
Варто відзначити, що перший контрольний матч на зборі в Туреччині "Дніпро" вже провів. Суперник азербайджанський "Шамкір", котрий не входить до числа елітних клубів своєї країни, поступився українцям 0:2. За "Дніпро" забив Кочергін та Когут.
Нагадаємо, що після першої частини УПЛ "Дніпро" з 12 очками займає 10 сходинку турнірної таблиці.
Як повідомляв УНН, "Зоря" проведе дев'ять контрольних поєдинків на зимових зборах у Туреччині.