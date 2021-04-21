Физиогномист о том, как изменилась мимика Зеленского с момента победы на выборах: раньше он заигрывал с аудиторией, а теперь боится сказать лишнего

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Мимика многое может поведать о человеке. О том как поменялась мимика Президента Украины Владимира Зеленского за два года в комментарии УНН рассказал эксперт физиогномист Леонид Золин.

Цитата

“Мимика, конечно, изменилась сильно. Он все время поджимает губы, поджимает подбородок. Он контролирует свою речь, свои слова, и сдержан в своих действиях в силу того, что находится в состоянии перманентного стресса. Это связано с тем, что он не разбирается во многих отраслевых вопросах абсолютно. Как управленец, он безграмотен. Поведение Зеленского говорит о том, что он постоянно играет роль президента. Он бы хотел быть президентом, но он лишь исполняет эту роль”, — считает Золин.

Далее приводим анализ эксперта, о том, как менялась мимика Зеленского и о чем, по мнению физиогномиста, это говорит.

Было

Раньше черты лица президента Владимира Зеленского были открытыми, он много улыбался, кивал головой, подмигивал, загадочно прищуривался, манил бархатистым тембром голоса. Заигрывал с аудиторией. В интервью и конференциях задирая подбородок вверх — уверенный, готов действовать. Идет на вызов, готов к конфликту.

На инаугурации, Президент Зеленский булаву держал уверенно, обхватывал всей пятерней. В отличии от Владимира Зеленского, Петр Порошенко булаву держал не уверенно, большой палец не обхватывал рукоять, а лишь опирался на неё. Это означает, что у Зеленского была абсолютная уверенность в том, что он справится и все будет хорошо.

“Ему дали иллюзию поддержки. Как только он вступил в должность, начались интриги, давление. Ситуация в стране становилась все сложнее и сложнее. Он оказался не готов к такому раскладу. У него не было политического, аппаратного, экономического и военного опыта. Бессонные ночи, стрессы, сомнения в окружении, угрозы радикалов, все это сказалось на его психике. Изменился тембр голоса, поменялась мимика, жесты и движения. На выступлениях открыто жестикулировал, держал ладони в сторону к аудитории”, — считает эксперт.

На знаменитых “Стадионных дебатах” говорил легко, призывно, много обещал и уверенно атаковал соперника. Прошло два года, многое изменилось.

Стало

Теперь же закрывает рот руками — не уверен в том, что говорит. Контролирует речь, опасается сказать лишнего. Нижней губой подпирает верхнюю. Рот выгибается дугой вверх, уголками вниз — не доволен своими действиями.

“Он знает, что может лучше, но не ведает как. Пессимистично настроен, критичен к окружающим. Поджимает подбородок — Хочет действовать, проявлять себя, однако стеснен в маневре. Есть ограничения, которые он не в силах преодолеть. Этот жест в купе с поджатым ртом, можно частенько увидеть на конференциях. Бессвязная и путанная речь — надо отметить, что Зеленский очень четко озвучивает подготовленные тексты. Уверенно и содержательно обсуждает хорошо знакомые темы. Шаг в сторону от темы, и он теряется. По этому его спичрайтерам надо быть внимательными, а пиар специалистам готовить переговоры, отрабатывать все возможные сценарии”, — считает Золин.

Сонный усталый вид означает, что не удается выстроить адекватный режим работы.

“Это означает что многие решения принимаются в ручном режиме. Информация и рабочие документы по нескольку раз перепроверяются, пока не будет принято хоть какое-то решение. Частые рабочие поездки. Все это не идет на пользу здоровью. На встречах высокого ранга сидит как „школьник“ — на краю кресла, спина ровно или немного наклонена вперед, руки скрещены (ладони сложены) между ног. Надо отметить, что Дональд Трамп любил так сиживать на переговорах. Суетится на международных встречах, не знает где встать, как присесть. Конечно, во многом это вина протокольной службы. Так было на пресс-конференции на встрече президентов в „Нормандском формате“, встреча с руководством Катара, недавняя встреча с Эммануэлем Макроном, где пресс-секретарь Мендель удивила нарядом и нюансами поведения”, — считает Золин.

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