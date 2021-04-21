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Фізіогноміст про те, як змінилася міміка Зеленського з моменту перемоги на виборах: раніше він загравав з аудиторією, а тепер боїться сказати зайвого

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міміка багато чого може розповісти про людину. Про те як змінилася міміка Президента України Володимира Зеленського за два роки у коментарі УНН розповів експерт фізіогноміст Леонід Золін.

Цитата

"Міміка, звичайно, змінилася сильно. Він весь час підтискає губи, підтискає підборіддя. Він контролює свою мову, свої слова, і стриманий в своїх діях в силу того, що знаходиться в стані перманентного стресу. Це пов'язано з тим, що він не розбирається в багатьох галузевих питаннях абсолютно. Як управлінець, він безграмотний. Поведінка Зеленського говорить про те, що він постійно грає роль президента. Він би хотів бути президентом, але він лише виконує цю роль", - вважає Золін.

Далі наводимо аналіз експерта, про те, як змінювалася міміка Зеленського і про що, на думку фізіогноміста, це говорить.

Було

Раніше риси обличчя президента Володимира Зеленського були відкритими, він багато посміхався, кивав головою, підморгував, загадково примружувався, вабив оксамитовим тембром голосу. Загравав з аудиторією. В інтерв'ю і на конференціях задирав підборіддя вгору - впевнений, готовий діяти. Йде на виклик, готовий до конфлікту.

На інавгурації, Президент Зеленський булаву тримав впевнено, охоплював всієї п'ятірнею. На відміну від Володимира Зеленського, Петро Порошенко булаву тримав не впевнено, великий палець не охоплював рукоять, а лише спирався на неї. Це означає, що у Зеленського була абсолютна впевненість в тому, що він впорається і все буде добре.

"Йому дали ілюзію підтримки. Як тільки він вступив на посаду, почалися інтриги, тиск. Ситуація в країні ставала все складнішою і складнішою. Він виявився не готовий до такого розкладу. У нього не було політичного, апаратного, економічного і військового досвіду. Безсонні ночі, стреси, сумніви в оточенні, погрози радикалів, все це позначилося на його психіці. Змінився тембр голосу, змінилася міміка, жести і рухи. На виступах відкрито жестикулював, тримав долоні в бік до аудиторії", - вважає експерт.

На знаменитих "стадіон дебатах" говорив легко, заклично, багато обіцяв і впевнено атакував суперника. Минуло два роки, багато що змінилося.

Стало

Тепер же закриває рот руками - не впевнений в тому, що говорить. Контролює мову, побоюється сказати зайвого. Нижньою губою підпирає верхню. Рот вигинається дугою вгору, куточками вниз - незадоволений своїми діями.

"Він знає, що може краще, але не відає як. Песимістично налаштований, критичний до оточуючих. Підтискає підборіддя - хоче діяти, проявляти себе, проте обмежений у маневрі. Є обмеження, які він не в силах подолати. Цей жест у купі з підібганим ротом, можна частенько побачити на конференціях. Безладна і плутана мова - треба відзначити, що Зеленський дуже чітко озвучує підготовлені тексти. Впевнено і змістовно обговорює добре знайомі теми. Крок у бік від теми, і він губиться. Тому його спічрайтерам треба бути уважними, а піар фахівцям готувати переговори, відпрацьовувати всі можливі сценарії", - вважає Золін.

Сонний втомлений вигляд означає, що не вдається вибудувати адекватний режим роботи.

"Це означає що багато рішень приймаються в ручному режимі. Інформація та робочі документи по кілька разів перевіряються, поки не буде прийнято хоч якесь рішення. Часті робочі поїздки. Все це не йде на користь здоров'ю. На зустрічах високого рангу сидить як "школяр" - на краю крісла, спина рівно або трохи нахилена вперед, руки схрещені (долоні складені) між ніг. Треба відзначити, що Дональд Трамп любив так сидіти на переговорах. Метушиться на міжнародних зустрічах, не знає де стати, як сісти. Звичайно, багато в чому це вина протокольної служби. Так було на прес-конференції на зустрічі президентів у "нормандському форматі", зустріч з керівництвом Катару, недавня зустріч з Еммануелем Макроном, де прес-секретар Мендель здивувала вбранням і нюансами поведінки", - вважає Золін.

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