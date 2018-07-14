Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции

Согласно ему, в стране “возросли риски для макроэкономической стабильности”, в том числе, “из-за увеличения дефицита по текущим расчетам” и “более сложных глобальных условий внешнего финансирования”, а также роста инфляции.

“По мнению Fitch, доверие к экономической политике (Турции) в последние месяцы ухудшилось, и первоначальные меры в области политики, последовавшие за выборами в июне, увеличили неопределенность”, — говорится в пресс-релизе. В агентстве добавили, что “такие условия осложнят обеспечение мягкой посадки экономики” страны.

24 июня в Турции прошли досрочные президентские и парламентские выборы. Действующий лидер страны Тайип Эрдоган победил в первом туре, набрав 52,59% голосов. Главой министерства финансов и казначейства в новом кабинете министров был назначен зять Эрдогана Берат Албайрак, который ранее возглавлял министерство энергетики и природных ресурсов.

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