Fitch знизило довгостроковий рейтинг Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Туреччини в іноземній валюті до рівня “BB” з “BB +”, прогноз “негативний”. Про це сказано в прес-релізі агентства, інформує УНН.
Згідно з ним, в країні “зросли ризики для макроекономічної стабільності”, в тому числі, “через збільшення дефіциту за поточними розрахунками” і “більш складних глобальних умов зовнішнього фінансування”, а також зростання інфляції.
“На думку Fitch, довіра до економічної політики (Туреччини) в останні місяці погіршилася, і початкові заходи в області політики, що послідували за виборами в червні, збільшили невизначеність”, — йдеться в прес-релізі. В агентстві додали, що “такі умови ускладнять забезпечення м’якої посадки економіки” країни.
24 червня в Туреччині пройшли дострокові президентські і парламентські вибори. Чинний лідер країни Тайіп Ердоган переміг в першому турі, набравши 52,59% голосів. Главою міністерства фінансів і казначейства в новому кабінеті міністрів був призначений зять Ердогана Берат Албайрак, який раніше очолював міністерство енергетики і природних ресурсів.
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