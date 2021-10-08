Финрегулятор ФРГ требует от российского ВТБ "принять меры" по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) потребовало от VTB Bank (Europe) с 1 октября принять меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении финрегулятора, пишет УНН со ссылкой также на финансовое издание Handelsblatt.
Детали
“1 октября 2021 года BaFin поручило VTB Bank (Europe) SE внедрить соответствующий внутренний контроль и (принять) меры безопасности для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма”, — отмечается в тексте. В нем указывается, что финрегулятор “также назначил специального уполномоченного, который немедленно приступит к контролю за выполнением этого приказа в учреждении”.
Вместе с тем уточняется, что специальный уполномоченный должен предоставлять BaFin оперативную информацию о ходе реализации распоряжения. Кроме того, в управлении финансового надзора ФРГ подчеркнули, что приказ был издан на основании действующего законодательства Германии. “Данное распоряжение должно быть выполнено в установленные сроки”, — констатируется в заявлении.
“Уведомление является окончательным и обязательным (к исполнению) с 1 октября 2021 года”, — заключили в BaFin.
Ранее
В конце декабря 2017 года группа ВТБ завершила реструктуризацию своих европейских подразделений, в результате чего VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank (Deutschland) AG и VTB Bank (France) SA были объединены в новое юридическое лицо — VTB Bank (Europe) SE, работающее на основе единой банковской лицензии. Его головной офис расположен во Франкфурте-на-Майне. При этом VTB Bank (Europe) SE включает открытый в Вене филиал VTB Bank (Europe) SE. Более того, в состав VTB Bank (Europe) SE вошла розничная онлайн-платформа в Германии — VTB Direktbank.