Фінрегулятор ФРН вимагає від російського ВТБ "вжити заходів" щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму

Деталі

“1 жовтня 2021 року BaFin доручив VTB Bank (Europe) SE впровадити відповідний внутрішній контроль і (прийняти) заходи безпеки для запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму”, — наголошується в тексті. У ньому вказується, що фінрегулятор “також призначив спеціального уповноваженого, який негайно приступить до контролю за виконанням цього наказу в установі”.

Разом з тим уточнюється, що спеціальний уповноважений повинен надавати BaFin оперативну інформацію про хід реалізації розпорядження. Крім того, в управлінні фінансового нагляду ФРН підкреслили, що наказ був виданий на підставі чинного законодавства Німеччини. “Дане розпорядження має бути виконано у встановлені терміни”, — констатується в заяві.

“Повідомлення є остаточним і обов’язковим (до виконання) з 1 жовтня 2021 року”, — уклали в BaFin.

Раніше

В кінці грудня 2017 року група ВТБ завершила реструктуризацію своїх європейських підрозділів, в результаті чого VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank (Deutschland) AG і VTB Bank (France) SA були об’єднані в нову юридичну особу — VTB Bank (Europe) SE, працює на основі єдиної банківської ліцензії. Його головний офіс розташований у Франкфурті-на-Майні. При цьому VTB Bank (Europe) SE включає відкритий в Відні філія VTB Bank (Europe) SE. Більш того, до складу VTB Bank (Europe) SE увійшла роздрібна онлайн-платформа у Німеччині — VTB Direktbank.