Финляндия закрывает водные пункты пропуска на границе с Россией

Финляндия закрывает несколько пунктов пропуска через море и озера, которые ранее были открыты для россиян. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы России, передает УНН.

Детали

В частности, россиянам закрыли движение для прогулок на воде по Сайменскому каналу, находящемуся на границе двух стран.

Кроме этого, были закрыты два морских пункта пропуска: Хаапасаари и Сантио.

Напомним,

Высший административный суд Финляндии отклонил жалобы россиян на решение правительства закрыть границу с Россией, заявив, что они не имели достаточных под собой оснований.

Финляндия вводит новые ограничения на границе с Россией