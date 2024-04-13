Финляндия вводит новые ограничения на границе с Россией

Финляндия с 15 апреля приостановит движение по Сайменскому каналу, соединяющему финское озеро Сайма с Выборгским заливом, для прогулочных судов. Кроме того, Финляндия на неопределенный срок закроет морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио на границе с Россией. Об этом пишет DW со ссылкой на российскую Федеральную таможенную службу (ФТС), передает УНН.

Детали

В ведомстве отмечают, что Хельсинки продолжает также с 15 апреля закрытие всех сухопутных пунктов пропуска между Россией и Финляндией (Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус) "до особого распоряжения".

МВД Финляндии объяснило бессрочное закрытие границы "риском инструментальной иммиграции".

Глава МВД страны Мари Рантанен заявила ранее, что "инструментальная иммиграция - это не когда люди нуждаются в убежище, а скорее, когда Россия использует их как инструмент давления".

Дополнение

Постепенное закрытие КПП финской стороной началось в ноябре 2023 года. Сначала не работала часть пограничных переходов, затем ограничения распространили на все сухопутные пропускные пункты и несколько раз продолжали их.

Решение о закрытии границы в Хельсинки связывали с наплывом просителей убежища в ЕС из стран Ближнего Востока и Африки, в организованном подвозе которых Финляндия обвинила российскую сторону.

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