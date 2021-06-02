Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса и тарифная квота на ввоз белого сахара: повестка дня Кабмина

Детали

Всего на повестке дня Кабмина ряд вопросов.

В частности, правительство планирует рассмотреть проект акта законодательства об установлении тарифной квоты на ввоз на таможенную территорию Украины сахара белого. Так, проектом закона предлагается временно, до 1 октября текущего года, установить тарифную квоту на ввоз в Украину сахара белого, что классифицируется в товарной подкатегории 1701 99 10 00 согласно УКТ ВЭД, в объеме 120 тыс. тонн со ставкой ввозной пошлины в размере ноль процентов от его таможенной стоимости.

Также правительство рассмотрит проекты постановлений Кабмина об утверждении Программы повышения обороноспособности и безопасности государства в части оснащения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям современной авиационной техникой. Так, проектом постановления предусмотрена закупка современного специального пожарного самолета для ГСЧС путем привлечения предприятием — резидентом Украины в 2021 году кредита (займа) под государственные грантии.

Кроме того чиновники рассмотрят проекты постановлений об утверждении Порядка введения Реестра государственных сертификатов об уровне владения государственным языком, о создании рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения, об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для изготовления проектно-сметной документации для создания многопрофильных больниц общегосударственного значения в 2021 году и о внесении изменений в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Проектом постановления предлагается внести в повестку изменения относительно:



Уточнение критериев, которым должен соответствовать субъект предприятия для получения государственной поддержки в соответствии с настоящим Порядком, в частности с целью защиты прав лиц с инвалидностью устанавливается дополнительное условие, которым определяется, что не может быть препятствием для получения государственной поддержки в соответствии с настоящим Порядком основания субъекта предприятия (юридического лица) общественным объединением лиц с инвалидностью, при условии соответствия установленным Порядком критерию.



Редакционных уточнений в части разработки формулы определения базовой процентной ставки по кредитам субъектов предприятия и урегулирования случаев приостановления и возобновления предоставления государственной поддержки по программе в случае выявления несоответствий законодательству, которые имеют временный характер



Урегулирование разногласий, возникших процессе реализации программы “Доступные кредиты 5-7-9%” и программы кредитования субъектов предприятия с государственными гарантиями на портфельной основе максимального размера комиссий, которые могут быть предусмотрены кредитным договором с заемщиком.



Также правительство рассмотрит проекты распоряжений Кабмина об одобрении проекта Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания и о предоставлении разрешения на перемещение (перенос) памятника истории и архитектуры национального значения — Николаевской церкви XVII-XVIII века.

Дополнение

В Украине заработала программа “Доступная ипотека 7%” с марта этого года.

В экспертных кругах говорят, в “дешевой” ипотеке от правительства могут быть подводные камни — “завуалированные какие-то дополнительные проценты — через год увеличение или через два года увеличение этих процентов. Или отдельный процент за выдачу кредита”.

При этом по состоянию на 24 мая текущего года, по данным Минфина, уполномоченными банками по выполнению программы ипотеки под 7% подписано 305 кредитных договоров на общую сумму 253,9 млн грн, причем как на первичном (25,92%), так и вторичном (соответственно 74,08%) рынках.