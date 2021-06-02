Фінансова підтримка малого та середнього бізнесу та тарифна квота на ввезення білого цукру: порядок денний Кабміну

Деталі

Загалом на порядку денному Кабміну низка питань.

Зокрема, уряд планує розглянути проект акту законодавства про встановлення тарифної квоти на ввезення на митну територію України цукру білого. Так, проектом закону пропонується тимчасово, до 1 жовтня поточного року, встановити тарифну квоту на ввезення в Україну цукру білого, що класифікується в товарній підкатегорії 1701 99 10 00 згідно з УКТ ЗЕД, в обсязі 120 тис. тонн із ставкою ввізного мита в розмірі нуль відсотків від його митної вартості.

Також уряд розгляне проекти постанов Кабміну про затвердження Програми підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині оснащення Державної служби з надзвичайних ситуацій сучасною авіаційною технікою. Так, проектом постанови передбачено закупівлю сучасного спеціального пожежного літака для ДСНС шляхом залучення суб’єктом господарювання — резидентом України у 2021 році кредиту (позики) під державні грантії.

Окрім того урядовці розглянуть проекти постанов про затвердження Порядку введення Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою, про утворення робочої групи з питань запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення тa розвитку недержавного пенсійного забезпечення, про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення проектно-кошторисної документації для створення багатопрофільних лікарень загальнодержавного значення у 2021 році та про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва. Проектом постанови пропонується внести до порядку зміни щодо:



Уточнення критеріїв, яким повинен відповідати суб’єкт підприємства для отримання державної підтримки відповідно до цього Порядку, зокрема з метою захисту прав осіб з інвалідністю встановлюється додаткова умова, якою визначається, що не може бути перешкодою для отримання державної підтримки відповідно до цього Порядку заснування суб’єкта підприємства (юридичної особи) громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, за умови його відповідності установленим Порядком критерієм.



Редакційних уточнень у частині розробки формули визначення базової процентної ставки за кредитами суб’єктів підприємства та врегулювання випадків зупинення та відновлення надання державної підтримки за програмою в разі виявлення невідповідностей законодавству, які мають тимчасовий характер



Врегулювання розбіжностей, які виникли процесі реалізації програми “Доступні кредити 5-7-9%” та програми кредитування суб’єктів підприємства з державними гарантіями на портфельній основі щодо максимального розміру комісій, які можуть бути передбачені кредитним договором з позичальником.



Також уряд розгляне проекти розпоряджень Кабміну про схвалення проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування та про надання дозволу на переміщення (перенесення) пам’ятки історії та архітектури національного значення — Миколаївської церкви XVII–XVIII століття.

Доповнення

В Україні запрацювала програма “Доступна іпотека 7%” з березня цього року.

В експертних колах кажуть, у “дешевій” іпотеці від уряду можуть бути підводні камені — “завуальовані якісь там додаткові відсотки — через рік збільшення або через два роки збільшення цих відсотків. Або окремий відсоток за видачу кредиту”.

При цьому станом на 24 травня поточного року, за даними Мінфіну, уповноваженими банками з виконання програми іпотеки під 7% підписано 305 кредитних договорів на загальну суму 253,9 млн грн, при чому як на первинному (25,92%), так і вторинному (відповідно 74,08%) ринках.