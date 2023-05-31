Финал Лиги Европы: где состоится матч и кто фаворит
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Сегодня, 31 мая, состоится финал Лиги Европы УЕФА. В решающем поединке сойдутся испанская «Севилья» и итальянская «Рома», пишет УНН.
Где играют, кто показывает в Украине
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в Будапеште, на стадионе «Пушкаш Арена», который вмещает 67 тысяч зрителей.
Путь команд к финалу
«Рома» начинала еврокубковую кампанию 2022/23 в группе С Лиги Европы, где в компании «Бетиса», «Лудогорца», «ХИКа» заняла второе место. В плей-офф поочередно одолела «Ред Булл», «Реал Сосьедад», «Фейенорд» и «Байер».
«Севилья» играла в Лиге Чемпионов. Заняла третье место, пропустив вперед «Манчестер Сити» и «Боруссию» (Дортмунд), обойдя лишь «Копенгаген». И опустилась в Лигу Европы. В плей-офф «Севилья» оказалась сильнее ПСВ «Эйндховен», «Фенербахче», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».
Кому отдают предпочтение букмекеры?
На победу «Севильи» в основное время ставки принимают с коэффициентом 2,81, ничья – 3,10, победа «Ромы» - 2,97.
В целом коэффициент на победу «Севильи» составляет 1,92, «Ромы» - 2,00.
Интересное
Для тренера «Ромы» Жозе Моуринью это уже будет шестой еврокубковый финал, все пять предыдущих он выиграл. «Порту»: 2003 год - Кубок УЕФА, 2004 год - Лига Чемпионов, «Интер»: 2010 год – Лига Чемпионов, «Манчестер Юнайтед»: 2017 год – Лига Европы, а в прошлом году с «Ромой» Моуринью выиграл Лигу Конференций УЕФА.
«Севилья» является рекордсменом по победе в Лиге Европы (Кубке УЕФА). Этот трофей ей покорялся 6 раз (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 годы).
«Рома» в сезоне 1990/91 сумела дойти до финала Кубка УЕФА. Однако по итогу двух матчей, из которых тогда состоял финал, уступила «Интеру» с общим счетом 1:2.
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