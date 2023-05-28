Ребров попрощався з еміратським клубом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Сергій Ребров попрощався з футбольним клубом «Аль-Айн», після двох сезонів та поразки у фіналі Кубка Ліги ОАЕ.
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«Дякую всім в Аль-Айні за ці два сезони роботи. Ми пережили разом чудові та складні моменти, і я хотів би подякувати всім, хто пов’язаний із клубом — адміністрації, персоналу, гравцям та вболівальникам за всі їхні зусилля та підтримку протягом цих двох років, які ми провели разом. Я бажаю всім в Аль-Айні всього найкращого і багато успіхів у майбутньому!", — написав Ребров.
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Нагадаємо
Ребров став головним тренером «Аль-Айн» влітку 2021 року. За цей час команда під його керівництвом стала чемпіоном ОАЕ і завоювала Кубок Ліги.
Очікується, що вже в найближчі дні Ребров очолить збірну України.