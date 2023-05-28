Ребров попрощался с эмиратским клубом

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«Спасибо всем в Аль-Айне за эти два сезона работы. Мы пережили вместе замечательные и сложные моменты, и я хотел бы поблагодарить всех, кто связан с клубом — администрации, персоналу, игрокам и болельщикам за все их усилия и поддержку в течение этих двух лет, которые мы провели вместе. Я желаю всем в Аль-Айне всего наилучшего и много успехов в будущем!", — написал Ребров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Ребров (@rebrov_serhiy)

Напомним

Ребров стал главным тренером «Аль-Айн» летом 2021 года. За это время команда под его руководством стала чемпионом ОАЭ и завоевала Кубок Лиги.

Ожидается, что уже в ближайшие дни Ребров возглавит сборную Украины.