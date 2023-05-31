Фінал Ліги Європи: де відбудеться матч та хто фаворит
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Сьогодні, 31 травня, відбудеться фінал Ліги Європи УЄФА. У вирішальному поєдинку зійдуться іспанська «Севілья» та італійська «Рома», пише УНН.
Де грають, хто показує в Україні
Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом у Будапешті, на стадіоні «Пушкаш Арена», який вміщує 67 тисяч глядачів.
Шлях команд до фіналу
«Рома» починала єврокубковову кампанію 2022/23 у групі С Ліги Європи, де у компанії «Бетіса», «Лудогорця», та «ХІКу» посіла друге місце. У плей-офф по черзі здолала «Ред Булл», «Реал Сосьєдад», «Феєнорд» та «Байєр».
«Севілья» грала у Лізі Чемпіонів. Посіла третє місце, пропустивши вперед «Манчестер Сіті» та «Боруссію» (Дортмунд), обійшовши лише «Копенгаген». І опустилася до Ліги Європи. У плей-офф «Севілья» виявилася сильнішою ПСВ «Ейндховен», «Фенербахче», «Манчестер Юнайтед» та «Ювентус».
Кому віддають перевагу букмекери?
На перемогу «Севільї» в основний час ставки приймають з коефіцієнтом 2,81, нічия – 3,10, перемога «Роми» - 2,97.
В цілому коефіцієнт на перемогу «Севільї» становить 1,92, «Роми» - 2,00.
Цікаве
Для тренера «Роми» Жозе Моурінью це вже буде шостий єврокубковий фінал, всі п’ять попередніх він виграв. «Порту»: 2003 рік - Кубок УЄФА, 2004 рік - Ліга Чемпіонів, «Інтер»: 2010 рік – Ліга Чемпіонів, «Манчестер Юнайтед»: 2017 рік – Ліга Європи, а минулого року з «Ромою» Моурінью виграв Лігу Конференцій УЄФА.
«Севілья» є рекордсменом з перемоги у Лізі Європи (Кубку УЄФА). Цей трофей їй підкорявся 6 разів (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020роки).
«Рома» у сезоні 1990/91 зуміла дійти до фіналу Кубку УЄФА. Однак за підсумком двох матчів, з яких тоді складався фінал, поступилася «Інтеру» із загальним рахунком 1:2.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ребров попрощався з еміратським клубом