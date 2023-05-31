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Фінал Ліги Європи: де відбудеться матч та хто фаворит

Фінал Ліги Європи: де відбудеться матч та хто фаворит

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Сьогодні, 31 травня, відбудеться фінал Ліги Європи УЄФА. У вирішальному поєдинку зійдуться іспанська «Севілья» та італійська «Рома», пише УНН.

Де грають, хто показує в Україні

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом у Будапешті, на стадіоні «Пушкаш Арена», який вміщує 67 тисяч глядачів.

Шлях команд до фіналу

«Рома» починала єврокубковову кампанію 2022/23 у групі С Ліги Європи, де у компанії «Бетіса», «Лудогорця», та «ХІКу» посіла друге місце. У плей-офф по черзі здолала «Ред Булл», «Реал Сосьєдад», «Феєнорд» та «Байєр».

«Севілья» грала у Лізі Чемпіонів. Посіла третє місце, пропустивши вперед «Манчестер Сіті» та «Боруссію» (Дортмунд), обійшовши лише «Копенгаген». І опустилася до Ліги Європи. У плей-офф «Севілья» виявилася сильнішою ПСВ «Ейндховен», «Фенербахче», «Манчестер Юнайтед» та «Ювентус».

Кому віддають перевагу букмекери?

На перемогу «Севільї» в основний час ставки приймають з коефіцієнтом 2,81, нічия – 3,10, перемога «Роми» - 2,97.

В цілому коефіцієнт на перемогу «Севільї» становить 1,92, «Роми» - 2,00.

Цікаве

Для тренера «Роми» Жозе Моурінью це вже буде шостий єврокубковий фінал, всі п’ять попередніх він виграв. «Порту»: 2003 рік - Кубок УЄФА, 2004 рік - Ліга Чемпіонів, «Інтер»: 2010 рік – Ліга Чемпіонів, «Манчестер Юнайтед»: 2017 рік – Ліга Європи, а минулого року з «Ромою» Моурінью виграв Лігу Конференцій УЄФА.

«Севілья» є рекордсменом з перемоги у Лізі Європи (Кубку УЄФА). Цей трофей їй підкорявся 6 разів (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020роки).

«Рома» у сезоні 1990/91 зуміла дійти до фіналу Кубку УЄФА. Однак за підсумком двох матчів, з яких тоді складався фінал, поступилася «Інтеру» із загальним рахунком 1:2.

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