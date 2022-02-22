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Финал Лиги чемпионов могут перенести из Санкт-Петербурга из-за агрессии РФ в отношении Украины

Киев • УНН

 • 125202 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. УЕФА может перенести место проведения финала Лиги чемпионов, который запланирован на 29 мая 2022 года, из-за напряженной ситуации на границе Украины с РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mirror.

Детали

Запланированное место проведения матча - “Газпром Арена” в Санкт-Петербурге (Россия). Однако в УЕФА сейчас рассматривают другие варианты на случай, если Россия все-таки нападет на Украину.

Другим местом может стать стадион “Уэмбли” в Лондоне. Организация будет следить за ситуацией, чтобы составить план действий в случае чрезвычайной ситуации.

Напомним

Финал прошлого сезона Лиги Чемпионов пришлось перенести из Стамбула в Португалию из-за COVID-19, а именно — внесение Турции в список красной зоны для путешествий.

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