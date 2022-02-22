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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Фінал Ліги чемпіонів можуть перенести із Санкт-Петербурга через агресію РФ щодо України

Фінал Ліги чемпіонів можуть перенести із Санкт-Петербурга через агресію РФ щодо України

Київ • УНН

 • 125202 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. УЄФА може перенести місце проведення фіналу Ліги чемпіонів, який заплановано на 29 травня 2022 року, через напружену ситуацію на кордоні України з РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Mirror.

Деталі

Заплановане місце проведення матчу - “Газпром Арена” у Санкт-Петербурзі (Росія). Проте в УЄФА наразі розглядають інші варіанти на випадок, якщо Росія все-таки вторгнеться в Україну.

Іншим місцем може стати стадіон “Уемблі” у Лондоні. Організація стежитиме за ситуацією, щоб скласти план дій у разі надзвичайної ситуації.

Нагадаємо

Фінал минулого сезону Ліги Чемпіонів довелось перенести зі Стамбулу до Португалії через COVID-19, а саме — внесення Туреччини до списку червоної зони для подорожей. 

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