Фильм "Киборги" за первый уикенд посмотрело более 100 тыс. зрителей

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 66609 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 43511 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 105982 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 107492 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 125053 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105215 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107204 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113044 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117345 просмотра

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Фильм "Киборги" за первый уикенд посмотрело более 100 тыс. зрителей

Фильм "Киборги" за первый уикенд посмотрело более 100 тыс. зрителей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. За первый уикенд военная драма "Киборги" собрала 8186701 грн, обогнав "Дюнкерк" (7919845 грн) и "Ярость" (5387648 грн). Фильм увидели 106350 зрителей, передает УНН со ссылкой на сообщение на официальной странице "Киборг" в Facebook.

"Этот фильм сейчас очень актуальный, и я рад, что наш зритель так высоко его оценил. Для меня такой результат является оценкой зрителями работы Госкино", - сказал председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.

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В свою очередь продюсер Иванна Дядюра отметила, что тот факт, что фильм увидело так много зрителей "означает, что в рамках социальной инициативы #ЯНебайдужий мы перечислим в Фонд "Вернись живым" 531750 грн".

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко во время премьеры фильма "Киборги" поздравил военных Вооруженных сил Украины, назвав их гарантом независимости Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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