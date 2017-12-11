Фильм "Киборги" за первый уикенд посмотрело более 100 тыс. зрителей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. За первый уикенд военная драма "Киборги" собрала 8186701 грн, обогнав "Дюнкерк" (7919845 грн) и "Ярость" (5387648 грн). Фильм увидели 106350 зрителей, передает УНН со ссылкой на сообщение на официальной странице "Киборг" в Facebook.
"Этот фильм сейчас очень актуальный, и я рад, что наш зритель так высоко его оценил. Для меня такой результат является оценкой зрителями работы Госкино", - сказал председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.
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В свою очередь продюсер Иванна Дядюра отметила, что тот факт, что фильм увидело так много зрителей "означает, что в рамках социальной инициативы #ЯНебайдужий мы перечислим в Фонд "Вернись живым" 531750 грн".
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко во время премьеры фильма "Киборги" поздравил военных Вооруженных сил Украины, назвав их гарантом независимости Украины.