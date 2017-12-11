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Фільм “Кіборги” за перший вікенд подивилося понад 100 тис. глядачів

Київ • УНН

 • 40299 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. За перший вікенд воєнна драма “Кіборги” зібрала 8 186 701 грн, обігнавши “Дюнкерк” (7 919 845 грн) та “Лють” (5 387 648 грн). Фільм побачило 106 350 глядачів, передає УНН із посиланням на повідомлення на офіційній сторінці “Кіборгів” у Facebook.

“Цей фільм зараз дуже на часі, і я радий, що наш глядач так високо його оцінив. Для мене такий результат є оцінкою глядачами роботи Держкіно”, — сказав Голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко.

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У свою чергу продюсер Іванна Дядюра зазначила, що той факт, що фільм побачило так багато глядачів “означає, що в рамках соціальної ініціативи #ЯНебайдужий ми перерахуємо у Фонд „Повернись живим“ 531 750 грн”.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко під час прем’єри фільму “Кіборги” привітав військових Збройних сил України, назвавши їх гарантом незалежності України.

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