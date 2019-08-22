Филарет обратился к Епифанию из-за закрытия "Ощадбанком" счетов УПЦ КП

“Вам известно, что 20 июня 2019 года Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата на Поместном Соборе приняла решение о выходе из состава вновь созданной на соборе Константинопольского Патриархата 15 декабря 2018 года Православной Церкви Украины. Это означает, что с 20 июня 2019 года Вы не являетесь предстоятелем Киевской патриархии, и поэтому ни Ваши решения, ни постановления Священного Синода ПЦУ не имеют никакого отношения к Киевской патриархии. Созданная Вами и Вашим Священным Синодом Ликвидационная комиссия 27 июля 2019 года не имеет никакого отношения к Киевской патриархии, потому что 20 июня 2019 года она (Киевская патриархия) вышла из Вашего подчинения. Я, как Патриарх, не обращался в государственные органы ни о перерегистрации Устава Киевской патриархии, ни о снятии с регистрации. И Вы это хорошо знаете”, — заявил Филарет.

“Поэтому прошу Вас отозвать Ваше письмо в Сбербанк о закрытии счета Киевской патриархии и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ Киевского Патриархата. Не разрушайте Церковь, которая была создана большими трудами и скорбями, но не Вашими”, — добавили в УПЦ КП.

Стоит напомнить, что в конце июля Министерство культуры подтвердило ликвидацию Киевского патриархата.