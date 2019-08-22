Філарет звернувся до Епіфанія через закриття "Ощадбанком" рахунків УПЦ КП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Глава Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарет (Денисенко) звернувся до настоятеля Православної церкви України (ПЦУ) Епіфанія з проханням відкликати лист в “Ощадбанк” про закриття рахунку Київської патріархії. Про це повідомила в четвер пресслужба УПЦ КП, пише УНН.
“Вам відомо, що 20 червня 2019 року Українська Православна Церква Київського Патріархату на Помісному Соборі прийняла рішення про вихід із складу новоутвореної на соборі Константинопольського Патріархату 15 грудня 2018 року Православної Церкви України. Це означає, що з 20 червня 2019 року Ви не являєтесь предстоятелем Київської патріархії, і тому ні Ваші рішення, ні постанови Священного Синоду ПЦУ не мають ніякого відношення до Київської патріархії. Створена Вами і Вашим Священним Синодом Ліквідаційна комісія 27 липня 2019 року не має ніякого відношення до Київської патріархії, тому що 20 червня 2019 року вона (Київська патріархія) вийшла із Вашого підпорядкування. Я, як Патріарх, не звертався до державних органів ні про перереєстрацію Статуту Київської патріархії, ні про зняття з реєстрації. І Ви це добре знаєте”, — заявив Філарет.
“Тому прошу Вас відкликати Ваш лист до Ощадбанку про закриття рахунку Київської патріархії і в подальшому не втручатися у справи УПЦ Київського Патріархату. Не руйнуйте Церкву, яка була створена великими трудами і скорботами, але не Вашими”, — додали в УПЦ КП.
Варто нагадати, що наприкінці липня Міністерство культури підтвердило ліквідацію Київського патріархату.