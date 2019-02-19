Фиксированная телефонная связь продолжает исчезать в Украине - Госстат

В украинских городах состоянию на 1 января 2019 года насчитывалось 5,4 млн абонентов фиксированной телефонной связи, что на 14,5% меньше, чем в начале 2018 года, в селах - 660,6 тыс. абонентов (на 23,1% меньше).

Самыми быстрыми темпами популярность этой услуги падает среди физических лиц: на 1 января 2019 года в городах страны было 3,8 млн домашних абонентов фиксированной связи (на 18,1% меньше, чем на 1 января прошлом году), в селах - 563,7 тыс. (на 24,6% меньше).

Как сообщалось, по данным Госстата, на 1 января 2018 года в городах Украины было 6,3 млн абонентов фиксированной телефонной связи (на 15,9% меньше, чем на 1 января 2017 года), в селах - 858,7 тыс. (на 7,7% меньше).

Напомним, 1 марта 2018 года в Украине перестал работать телеграф из-за отсутствия спроса и убыточности. Телеграф в нашей стране существовал почти 170 лет.