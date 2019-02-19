Фіксований телефонний зв'язок продовжує зникати в Україні - Держстат

В українських містах станом на 1 січня 2019 року налічувалось 5,4 млн абонентів фіксованого телефонного зв’язку, що на 14,5% менше, ніж на початку 2018 року, в селах – 660,6 тис. абонентів (на 23,1% менше).

Найшвидшими темпами популярність цієї послуги падає серед фізичних осіб: на 1 січня 2019 року у містах країни було 3,8 млн домашніх абонентів фіксованого зв’язку (на 18,1% менше, ніж на 1 січня торік), у селах – 563,7 тис. (на 24,6% менше).

Як повідомлялось, за даними Держстату, станом на 1 січня 2018 року в містах України було 6,3 млн абонентів фіксованого телефонного зв’язку (на 15,9% менше, ніж на 1 січня 2017 року), в селах – 858,7 тис. (на 7,7% менше).

Нагадаємо, 1 березня 2018 року в Україні перестав працювати телеграф через відсутність попиту і збитковість. Телеграф в нашій країні існував майже 170 років.