Фіксований телефонний зв'язок продовжує зникати в Україні - Держстат

ukru
22 березня, 17:51 • 108522 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 168094 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 141786 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 140883 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 130226 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 118486 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 163903 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 171469 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 157475 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 276014 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
5.1 м/с
40 %
756 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 111747 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 113924 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 110082 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 111630 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 77233 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 193788 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 276047 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 235499 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 217387 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 181899 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 90221 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 85815 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 99360 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 81023 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 102558 перегляди
Актуальне
Фіксований телефонний зв'язок продовжує зникати в Україні - Держстат

Фіксований телефонний зв'язок продовжує зникати в Україні - Держстат

Київ • УНН

 • 35644 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Популярність фіксованого зв’язку в Україні невпинно знижується: станом на 1 січня 2019 року кількість абонентів цього виду телекомунікаційних послуг у містах порівняно з аналогічною датою 2018 року скоротилася на 14,5%, в селах – на 23,1%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу статистики України.

В українських містах станом на 1 січня 2019 року налічувалось 5,4 млн абонентів фіксованого телефонного зв’язку, що на 14,5% менше, ніж на початку 2018 року, в селах – 660,6 тис. абонентів (на 23,1% менше).

Найшвидшими темпами популярність цієї послуги падає серед фізичних осіб: на 1 січня 2019 року у містах країни було 3,8 млн домашніх абонентів фіксованого зв’язку (на 18,1% менше, ніж на 1 січня торік), у селах – 563,7 тис. (на 24,6% менше).

Як повідомлялось, за даними Держстату, станом на 1 січня 2018 року в містах України було 6,3 млн абонентів фіксованого телефонного зв’язку (на 15,9% менше, ніж на 1 січня 2017 року), в селах – 858,7 тис. (на 7,7% менше).

Нагадаємо, 1 березня 2018 року в Україні перестав працювати телеграф через відсутність попиту і збитковість. Телеграф в нашій країні існував майже 170 років.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,087.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,018.40