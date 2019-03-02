Фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" Сейтосманову в Крыму снова продлили арест
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Подконтрольный России Ленинский районный суд Севастополя 1 марта продлиил до 7 мая арест фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Энвера Сейтосманова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу объединение "Крымская солидарность" в Facebook.
Заседание проходило в закрытом режиме.
До этого суд уже несколько раз продлевал решение относительно содержания под стражей крымского татарина Энвера Сейтосманова, которого подозревают в участии в запрещенной на территории России организации "Хизб ут-Тахрир".
Напомним, Энвера Сейтосманова обвиняют в преступлении по части 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса России "Участие в деятельности террористической организации". Братьев Эрнеста и Энвера Сейтосманов российские силовики задержали 10 мая 2018 года в Тыловом Балаклавского района Севастополя после проведенных обысков.