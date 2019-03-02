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Фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір" Сейтосманову у Криму знову продовжили арешт

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Підконтрольний Росії Ленінський районний суд Севастополя 1 березня продовжив до 7 травня арешт фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Енверу Сейтосманову. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку об'єднання "Кримська солідарність" у Facebook.

Засідання відбувалося у закритому режимі.

До цього суд уже кілька разів продовжував рішення щодо перебування під вартою кримського татарина Енвера Сейтосманова, якого підозрюють в участі в забороненій на території Росії організації “Хізб ут-Тахрір”.

Нагадаємо, Енвера Сейтосманова звинувачують у злочині за частиною 2 статті 205.5 Кримінального кодексу Росії "Участь у діяльності терористичної організації". Братів Ернеса та Енвера Сейтосманових російські силовики затримали 10 травня 2018 року у Тиловому Балаклавського району Севастополя після проведених обшуків.

Українські Національні Новини

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