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FIFA не будет штрафовать Виду за второе видео с лозунгом "Слава Украине"

FIFA не будет штрафовать Виду за второе видео с лозунгом "Слава Украине"

Киев  •  УНН

 • 7957 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Защитник сборной Хорватии Домагой Вида не будет наказан FIFA по эпизоду со вторым видео, где футболист произносит слова “Слава Украине”. О таком решении Международной федерации футбола сообщил журналист BBC Ричард Конвей в своем аккаунте в Twitter, передает УНН.

“После тщательного анализа второго видео с участием игрока сборной Хорватии Домагоя Виды, которое появилось в СМИ... глава дисциплинарного комитета ФИФА установил, что оно было записано перед тем, как ФИФА объявила первое решение о наказании Виды, и пришел к выводу, что никаких дополнительных нарушений регламента ФИФА футболистом допущено не было”, — отметил журналист.

Напомним, что после первого видео, где два экс-игрока киевского “Динамо” Домагой Вида и Огнен Вукоевич посвятили победу Хорватии над сборной России Украине, Виде было вынесено предупреждение. А Вукоевича FIFA оштрафовала на 15 тыс. франков.

Также напомним, что в защиту хорватских футболистов выступила Федерация футбола Украины, направив FIFA соответсвующие письма с пояснением высказывания “Слава Украине” и с просьбой не применять санкций к игрокам.

Президент ФФУ Андрей Павелко отметил, что футболисты хорватской сборной имели полное право выразить свое уважение к украинским друзьям и Украине в целом.

Отметим, что комментируя ситуацию с хорватскими игроками, украинский футболист Владислав Ващук сказал:

“Важно, что Виду поддержала Федерация футбола Украины и лично президент Павелко, это говорит само за себя. Я считаю, что конфликт исчерпан. Футболисты и раньше высказывались подобным образом, просто не было такой обостренной ситуации”.

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