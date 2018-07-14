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FIFA не штрафуватиме Віду за друге відео з гаслом "Слава Україні"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Захисник збірної Хорватії Домагой Віда не буде покараний FIFA щодо епізоду з другим відео, де футболіст вимовляє слова "Слава Україні". Про таке рішення Міжнародної федерації футболу повідомив журналіст BBC Річард Конвей в своєму акаунті в Twitter, передає УНН.

"Після ретельного аналізу другого відео за участю гравця збірної Хорватії Домагоя Віди, яке з'явилося в ЗМІ... глава дисциплінарного комітету ФІФА встановив, що воно було записане перед тим, як ФІФА оголосила перше рішення про покарання Віди, і прийшов до висновку, що ніяких додаткових порушень регламенту ФІФА футболістом допущено не було", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, що після першого відео, де два екс-гравці київського "Динамо" Домагой Віда і Огнєн Вукоєвич присвятили перемогу Хорватії над збірною Росії Україні, Віді було винесено попередження. А Вукоєвича FIFA оштрафувала на 15 тис. франків.

Також нагадаємо, що на захист хорватських футболістів виступила Федерація футболу України, направивши FIFA відповідні листи з поясненням висловлювання "Слава Україні" і з проханням не застосовувати санкцій до гравців.

Президент ФФУ Андрій Павелко наголосив, що футболісти хорватської збірної мали повне право висловити свою повагу до українських друзів і України в цілому.

Відзначимо, що, коментуючи ситуацію з хорватськими гравцями, український футболіст Владислав Ващук сказав:

"Важливо, що Віду підтримала Федерація футболу України та особисто президент Павелко, це говорить саме за себе. Я вважаю, що конфлікт вичерпаний. Футболісти і раніше висловлювалися подібним чином, просто не було такої загостреної ситуації".

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