FIFA не штрафуватиме Віду за друге відео з гаслом "Слава Україні"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Захисник збірної Хорватії Домагой Віда не буде покараний FIFA щодо епізоду з другим відео, де футболіст вимовляє слова "Слава Україні". Про таке рішення Міжнародної федерації футболу повідомив журналіст BBC Річард Конвей в своєму акаунті в Twitter, передає УНН.
"Після ретельного аналізу другого відео за участю гравця збірної Хорватії Домагоя Віди, яке з'явилося в ЗМІ... глава дисциплінарного комітету ФІФА встановив, що воно було записане перед тим, як ФІФА оголосила перше рішення про покарання Віди, і прийшов до висновку, що ніяких додаткових порушень регламенту ФІФА футболістом допущено не було", - зазначив журналіст.
Нагадаємо, що після першого відео, де два екс-гравці київського "Динамо" Домагой Віда і Огнєн Вукоєвич присвятили перемогу Хорватії над збірною Росії Україні, Віді було винесено попередження. А Вукоєвича FIFA оштрафувала на 15 тис. франків.
Також нагадаємо, що на захист хорватських футболістів виступила Федерація футболу України, направивши FIFA відповідні листи з поясненням висловлювання "Слава Україні" і з проханням не застосовувати санкцій до гравців.
Президент ФФУ Андрій Павелко наголосив, що футболісти хорватської збірної мали повне право висловити свою повагу до українських друзів і України в цілому.
Відзначимо, що, коментуючи ситуацію з хорватськими гравцями, український футболіст Владислав Ващук сказав:
"Важливо, що Віду підтримала Федерація футболу України та особисто президент Павелко, це говорить саме за себе. Я вважаю, що конфлікт вичерпаний. Футболісти і раніше висловлювалися подібним чином, просто не було такої загостреної ситуації".