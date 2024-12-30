FIDE смягчяет правила дресс-кода после демарша Карлсена
Киев • УНН
Президент FIDE Андрей Дворкович объявил о новых гибких правилах по дресс-коду на Чемпионате мира по блицу. Специальные помощники будут помогать оценивать приемлемость одежды участников.
Международная шахматная федерация (FIDE) заявила, что смягчит дресс-код и позволит «элегантные незначительные отклонения» от официального списка приемлемой одежды. Об этом говорится в заявлении президента FIDE относительно чемпионатов по быстрым шахматам и блицу, пишет УНН.
Детали
«Что касается применения правил во время Чемпионата мира по блицу, то на основе консультаций с нашими партнерами и их предпочтений я принял решение опробовать подход, чтобы предоставить официальным лицам ФИДЕ большей гибкости в суждениях относительно пригодности одежды. Будут приглашены специальные помощники, чтобы помочь в этих суждениях и сделать окончательные выводы, если возникнут какие-либо сомнения. Принцип прост: придерживаться официального дресс-кода все равно нужно, но допускаются элегантные незначительные отклонения (в частности, подходящие джинсы в тон пиджака). В конце концов, наступил новый год, и я искренне надеюсь, что никто не будет пытаться испортить праздничное настроение, в том числе злоупотребляя этой дополнительной гибкостью», - отметил президент FIDE Андрей Дворкович.
Шахматист номер один в мире Магнус Карлсен заявил, что вернется к участию в крупном шахматном соревновании после того, как руководящий орган этого вида спорта согласился смягчить дресс-код, отмечает BBC.
34-летний спортсмен заявил, что вернется к участию в соревновании в понедельник и продолжит играть в джинсах.
Дополнение
Карлсен покинул чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу в Нью-Йорке в пятницу, где он защищал свой титул, когда ему сказали, что он не может продолжать играть в джинсах.
Карлсена, пятикратного чемпиона по шахматам, оштрафовали на 200 долларов на прошлой неделе за нарушение дресс-кода турнира.