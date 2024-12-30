FIDE пом'якшує правила дрес-коду після демаршу Карлсена

Міжнародна шахова федерація (FIDE) заявила, що пом'якшить дрес-код і дозволить "елегантні незначні відхилення" від офіційного списку прийнятного одягу. Про це йдеться у заяві президента FIDE щодо чемпіонатів зі швидких шахів та бліцу, пише УНН.

Деталі

"Що стосується застосування правил під час Чемпіонату світу з бліцу, то на основі консультацій з нашими партнерами та їхніх уподобань я ухвалив рішення випробувати підхід, щоб надати офіційним особам ФІДЕ більшої гнучкості в судженнях щодо придатності одягу. Будуть запрошені спеціальні помічники, щоб допомогти в цих судженнях і зробити остаточні висновки, якщо виникнуть будь-які сумніви. Принцип простий: дотримуватися офіційного дрес-коду все одно потрібно, але допускаються елегантні незначні відхилення (зокрема, відповідні джинси в тон піджака). Зрештою, настав новий рік, і я щиро сподіваюся, що ніхто не намагатиметься зіпсувати святковий настрій, у тому числі зловживаючи цією додатковою гнучкістю", - зазначив президент FIDE Андрій Дворкович.

Шахіст номер один у світі Магнус Карлсен заявив, що повернеться до участі у великому шаховому змаганні після того, як керівний орган цього виду спорту погодився пом'якшити дрес-код, зазначає BBC.

34-річний спортсмен заявив, що повернеться до участі у змаганні у понеділок і продовжить грати у джинсах.

Доповнення

Карлсен залишив чемпіонат світу зі швидких шахів і бліцу у Нью-Йорку в п'ятницю, де він захищав свій титул, коли йому сказали, що він не може продовжувати грати у джинсах.

Карлсена, п'ятиразового чемпіона з шахів, оштрафували на 200 доларів минулого тижня за порушення дрес-коду турніру.